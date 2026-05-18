Casa trasformata in bazar del falso a Paderno Dugnano sequestrati 1500 capi Gucci e Louis Vuitton

Da virgilio.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Paderno Dugnano, la Guardia di Finanza ha sequestrato più di 1.500 capi di abbigliamento contraffatti, tra cui marchi noti come Gucci e Louis Vuitton, all’interno di un negozio aperto senza autorizzazione. Durante le operazioni, è stato denunciato un soggetto responsabile dell’attività illegale. La merce sequestrata comprende capi di abbigliamento e accessori con marchi falsificati, e il negozio è stato chiuso dalle autorità. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia contro la vendita di prodotti contraffatti.

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È di 1.557 articoli sequestrati e una denuncia il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Paderno Dugnano, dove è stato scoperto un negozio abusivo dedito alla vendita di capi contraffatti. L’intervento, realizzato in collaborazione con la Polizia Locale, è stato finalizzato a contrastare la diffusione di prodotti falsificati e a garantire la leale concorrenza tra operatori economici. Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Polizia Locale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa ha preso avvio dopo che i militari del Comando Provinciale di Milano, insieme agli agenti della Polizia Locale di Paderno Dugnano, hanno notato un insolito via vai presso un appartamento situato nel quartiere Villaggio Ambrosiano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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