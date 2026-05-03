Agente penitenziaria aggredita in carcere il sindacato attacca Dap e chiede misure urgenti

Un'aggressione si è verificata all’interno di una casa circondariale della città, coinvolgendo un’agente penitenziaria intervenuta per assistere un collega. La vittima, una sovrintendente della Polizia penitenziaria, è stata colpita durante un episodio di violenza nel carcere. Il sindacato rappresentativo del personale ha chiesto interventi immediati e misure urgenti per garantire la sicurezza degli operatori penitenziari.

Ancora violenza nella casa circondariale della città, dove una sovrintendente della Polizia penitenziaria è stata aggredita mentre interveniva per aiutare un collega. L’episodio riaccende l’allarme sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto.Secondo quanto riferito dal sindacato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Terni, aggressione in carcere: agente della penitenziaria ferito durante rissa tra detenuti. Osapp chiede più sicurezza.Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito alla mano da un detenuto durante una rissa scoppiata nel carcere di Terni, nel pomeriggio di oggi,... Metalmeccanici della Brianza, sindacato in allarme: “La guerra è come il Covid. Servono misure urgenti”Monza, 5 aprile 2026 – La crisi internazionale aggravata dal conflitto in Medio Oriente “presenta il conto ai metalmeccanici in Brianza”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agente aggredito da un detenuto nel carcere di Saluzzo, la denuncia del sindacato Osapp; ? Riempie di pugni in faccia un poliziotto e lo manda in ospedale - BresciaToday; Gli notificano una condanna in carcere, lui reagisce male e picchia un agente e un altro detenuto; Agente della penitenziaria aggredito da un detenuto nella casa di reclusione di Asti. Violenza nel carcere di Messina. Detenuto calabrese aggredisce una agente della Penitenziaria che cercava di soccorrere un collegaSpinte, calci e pugni al volto. Non accetteremo che il suo gesto finisca nel dimenticatoio dei rapporti di servizio - promette il presidente nazionale del Consipe, Mimmo Nicotra -. Il suo coraggio è ... messina.gazzettadelsud.it Detenuto psichiatrico aggredisce agente in carcereGrave aggressione nel carcere di Aversa, dove un detenuto psichiatrico ha preso a pugni per futili motivi un agente della polizia penitenziaria costretto a ricorrere alle cure dei medici che lo hanno ... napolitoday.it Violenza nel carcere di Messina. Detenuto calabrese aggredisce una agente della Penitenziaria che cercava di soccorrere un collega https://gazzettadelsud.it/p=2204232 - facebook.com facebook