Aggressione a un autista dell' AIR la Filt Cgil chiede interventi per la sicurezza dei lavoratori

La Filt Cgil Avellino Benevento ha segnalato un'aggressione a un autista dell'AIR CAMPANIA avvenuta nell'autostazione di Avellino. L'episodio si è verificato durante la giornata di sciopero indetto dalle segreterie regionali, che ha coinvolto altri lavoratori. La sigla sindacale esprime rabbia e rammarico per l'evento e chiede interventi per garantire la sicurezza dei dipendenti.

La Filt Cgil Avellino Benevento registra con rabbia e rammarico l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore dell'AIR CAMPANIA, questa volta nella autostazione di Avellino, proprio nella giornata dello sciopero indetto ieri dalle segreterie Regionali per aggressione nei confronti di altri lavoratori. Esprimiamo massima solidarietà al lavoratore, ma continuiamo a sollecitare interventi concreti, sia da parte dell'azienda che dalle istituzioni, volti a tutelare la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici di tutto il trasporto pubblico locale".