Orti lavoro e inclusione | con Milleorti per il Turismo il progetto che cambia la vita a persone con disabilità

Milleorti per il Turismo, il progetto promosso da Alberghi.it, associazione Crescere Insieme Odv e Cooperativa Sociale Il Millepiedi, riparte con nuovo slancio per la stagione 2026: negli orti dell’area verde inclusiva di Rimini (già Milleorti per la Città) si torna per il sesto anno consecutivo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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