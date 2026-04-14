Il Partito Democratico di Cortona ha depositato un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere chiarimenti sulla futura gestione della Casa di Comunità “hub” di Castiglion Fiorentino. La questione riguarda le possibili ripercussioni sull’organizzazione dei servizi sanitari nella zona della Valdichiana Aretina. La richiesta si concentra sulle modalità di apertura di questa struttura e sugli effetti che potrebbe avere sulla rete di assistenza territoriale locale.

Arezzo, 14 aprile 2026 – "Abbiamo presentato un’interrogazione consiliare in merito alla prossima apertura della Casa di Comunità “hub” di Castiglion Fiorentino e alle possibili ricadute sull’organizzazione dei servizi sanitari territoriali della Valdichiana Aretina” spiega il Pd Cortona. “Riteniamo che si tratti di un passaggio rilevante per l’intero territorio, che avevamo già richiamato nel nostro comunicato del 26 marzo: il potenziamento della sanità territoriale è un’opportunità importante, ma deve tradursi in un rafforzamento complessivo della rete, non in uno spostamento di servizi da un comune all’altro. Con questa interrogazione...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità territoriale: Pd: “Chiediamo chiarezza sul futuro dei servizi tra Castiglion Fiorentino e Camucia”

Casà della Comunità, Pd: "Bene apertura a Castiglion Fiorentino, ma che non depotenzi struttura di Camucia""Contemporaneamente esprime però - si legge in una nota - la preoccupazione che questo possa comportare il depotenziamento della struttura già...

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