Il giocatore lascia il Liverpool al termine della stagione. La decisione, comunicata ufficialmente, segue un periodo di silenzio sulle trattative di rinnovo, che avevano portato a sospendere qualsiasi negoziazione. Si tratta di un ulteriore addio importante per il club, dopo quello di un altro giocatore chiave. La notizia viene confermata attraverso un comunicato ufficiale.

Mercato Milan, che occasione sfumata! Maldini aveva puntato Olise nel 2021. Il retroscena sul mancato trasferimento Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Chivu: «Abbraccio con Barella? Vi racconto. Messaggio post Roma? Che abbiamo questa voglia matta di essere competitivi» Sarri Lazio, futuro in bilico! Il club riflette e pensa già al sostituto: individuati due profili! Bologna Aston Villa 0-1 LIVE: fine primo tempo, per ora decide Konsa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Robertson lascia il Liverpool a fine stagione! Altro addio pesante per i Reds dopo Salah: il comunicato ufficiale

Salah lascia il Liverpool: addio deciso a fine stagioneLo scorso aprile, Mohamed Salah si era rivolto direttamente ai tifosi del Liverpool.

Salah lascerà il Liverpool, terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano, la decisione sul suo futuro è stata presaSalah lascerà il Liverpool, terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano, la decisione sul suo futuro è stata presa Cagliari, infortunio...

Si parla di: Andrew Robertson e Marcus Rashford, le due suggestioni di mercato del Milan.

Liverpool, anche Robertson ai saluti: Ho dato tutto per nove anniL’estate del Liverpool si preannuncia ricca di cambiamenti importanti. Dopo le voci legate ad altri possibili addii eccellenti, il club inglese ha ufficializzato la separazione da uno dei protagonisti ... gonfialarete.com

Robertson: Ho avuto offerte, ma il Liverpool è tutto per me. Ora è il momento di andareDue titoli di Premier League, una Champions League, la FA Cup, due Coppe di Lega, un Mondiale per Club, la Supercoppa UEFA e il Community Shield. Una. tuttomercatoweb.com