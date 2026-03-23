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© Calcionews24.com - Marsiglia, il presidente Longoria dice addio dopo 6 anni: ora è ufficiale! Il comunicato

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Longoria lascia il Marsiglia dopo 6 anni: il comunicato ufficiale x.com

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