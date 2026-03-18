Il trapianto di Domenico l’orario del ‘clampaggio’ e quei minuti senza cuore spariti dalla cartella clinica | nuova accusa ai cardiochirurghi

Da quotidiano.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo fascicolo di inchiesta riguarda i cardiochirurghi coinvolti nel trapianto di Domenico, concentrandosi sul momento del clampaggio e sui minuti senza battito cardiaco che risultano scomparsi dalla documentazione. La vicenda si concentra sui dettagli tecnici dell’intervento, con particolare attenzione all’orario registrato e alle procedure adottate durante l’operazione. Patrizia si era resa conto di qualcosa di insolito quella sera, mentre attendeva fuori dalla sala.

Napoli – Patrizia se lo sentiva. Lo sapeva già quella sera del 23 dicembre, quando stava fuori dalla sala operatoria e aspettava. Lo aveva detto a chiunque passasse: ho un brutto presentimento. Nessuno le aveva dato retta. Adesso, a quasi un mese dalla morte di suo figlio Domenico — il 21 febbraio, dopo 59 giorni di calvario in terapia intensiva — su quella storia si abbatte una nuova accusa. Non più soltanto omicidio colposo, contestato a sette medici. Ora la Procura di Napoli ipotizza anche il falso in cartella clinica. E chiede al gip di interdire dall’esercizio della professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua seconda operatrice Emma Bergonzoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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