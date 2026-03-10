Carta del docente il M5S attacca il taglio del bonus e i ritardi nell’attivazione | importo sceso a 383 euro mentre la misura viene estesa anche ai precari e al personale educativo

Il Movimento 5 Stelle critica la gestione della Carta del docente, evidenziando che l’importo è stato ridotto a 383 euro e che ci sono stati ritardi nell’attivazione della misura. La misura viene estesa anche ai precari e al personale educativo. Il capogruppo del M5S in Commissione Cultura ha espresso queste preoccupazioni in Aula, contestando la tempistica e l’efficacia dell’intervento.