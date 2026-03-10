Carta del docente il M5S attacca il taglio del bonus e i ritardi nell’attivazione | importo sceso a 383 euro mentre la misura viene estesa anche ai precari e al personale educativo
Il Movimento 5 Stelle critica la gestione della Carta del docente, evidenziando che l’importo è stato ridotto a 383 euro e che ci sono stati ritardi nell’attivazione della misura. La misura viene estesa anche ai precari e al personale educativo. Il capogruppo del M5S in Commissione Cultura ha espresso queste preoccupazioni in Aula, contestando la tempistica e l’efficacia dell’intervento.
Il capogruppo del M5S in Commissione Cultura alla Camera, Antonio Caso, ha contestato in Aula la gestione della Carta del docente, sostenendo che la misura sia partita in ritardo e con un importo ridotto rispetto agli anni precedenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
