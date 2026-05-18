Carta docente da 383 euro per il 2025 26 Indicazioni operative Ministero per somme che non saranno spese entro il 31 agosto
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso alcune indicazioni operative riguardanti la carta docente per l'anno scolastico 202526, che prevede un importo di 383 euro. Secondo quanto comunicato dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico, le istruzioni sono disponibili in una presentazione visiva. Si specifica che le somme non utilizzate entro il 31 agosto non saranno più spendibili, lasciando ai destinatari la possibilità di pianificare le proprie spese nel periodo stabilito.
Carta docente: l'URP del Ministero dell'Istruzione e del Merito sintetizza in una slide le indicazioni operative per l'a.s. 202526. L'articolo Carta docente da 383 euro per il 202526. Indicazioni operative Ministero per somme che non saranno spese entro il 31 agosto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carta Docente, dal 9 marzo: 383 euro l'importo. Una guida operativa con le risposte ai quesiti
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