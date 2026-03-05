Carta docente 2025 26 383 euro la cifra per docente Alle scuole 281 milioni per aggiornamento libri tablet
Dal 9 marzo sarà attivata la carta docente per l'anno scolastico 202526, con una cifra di 383 euro per ogni docente. La somma comprende il portafoglio sulla piattaforma personale e la quota parte assegnata alla scuola di appartenenza. La cifra totale assegnata alle scuole per aggiornamenti, libri e tablet è di 281 milioni di euro, e la platea dei beneficiari è stata ampliata rispetto agli anni precedenti.
Carta docente: per l'a.s. 202526 sarà attivata dal 9 marzo. Ampliata la platea dei beneficiari. La somma individuale sarà costituita dal portafogli nella piattaforma personale + la quota parte della somma spettante alle scuola di servizio. L'articolo Carta docente 202526, 383 euro la cifra per docente. Alle scuole 281 milioni per aggiornamento, libri, tablet. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
