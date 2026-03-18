Carta docente continuano i ritardi del Mim | docenti precari senza credito utilizzabile e rischio ricorsi

La Carta del docente 2026 continua a registrare ritardi da parte del Ministero dell'Istruzione, con molti insegnanti, in particolare precari, ancora senza credito disponibile. Nonostante l’annuncio e l’attivazione ufficiale, diverse categorie di docenti non hanno ancora ricevuto i fondi promessi, lasciando molti con il portafoglio vuoto e rischi di ricorsi legali. La situazione resta invariata a poche settimane dalla data prevista.

Annunciata, attivata, ma per molti docenti mai arrivata. A settimane dalla data ufficiale, la Carta del docente 2026 resta bloccata per una parte consistente degli insegnanti, soprattutto precari, tra portafogli vuoti e fondi inesistenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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