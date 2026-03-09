Da oggi, lunedì 9 marzo 2026, è attiva la Carta del docente per l’anno scolastico 2025-2026, con un importo di 383 euro destinato ai beneficiari. La misura riguarda insegnanti precari e nuovi usi, che possono utilizzare il bonus per acquisti legati alla formazione e all’aggiornamento professionale. La piattaforma online è aperta per richiedere e usare la carta.

La Carta del docente per l’anno scolastico 2025-2026 è attiva da oggi, lunedì 9 marzo 2026, con un valore di 383 euro a beneficiario. Questa misura include ora anche i docenti precari con contratti di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, oltre a chi ha incarichi temporanei fino al termine delle attività didattiche il 30 giugno. Il personale educativo dei convitti e degli educandati rientra anch’esso nella platea allargata. Si tratta di una crescita significativa rispetto all’anno precedente, dove la platea era già stata ampliata, portando il numero totale dei destinatari a superare il milione di unità. Rispetto alla previsione originaria della Carta, si registrano oltre 253. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carta docente: 383 euro per precari e nuovi usi

Articoli correlati

Leggi anche: Carta docente, attiva dal 9 marzo: sarà di 383 euro e spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto

Leggi anche: Carta docente, attiva dal 9 marzo: sarà di 383 euro: spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto

Carta docente, 383 euro: attiva dal 9 marzo. Requisiti e info utili

Tutto quello che riguarda Carta docente

Temi più discussi: Carta docente 2025/2026: il MIM taglia il bonus a 383 euro; Carta docente, attiva dal 9 marzo: sarà di 383 euro e spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto; Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare; Carta Docente, decreto in arrivo e bonus attivo il 9 marzo: a quali nuove modalità si riferisce Valditara?.

Carta docente 2025-2026 attiva da oggi, inclusi i precari: importo e come richiederla(Adnkronos) – Al via la Carta del docente per l’anno scolastico 2025-2026. Sarà attivabile da oggi lunedì 9 marzo ... cremonaoggi.it

Carta docente online dal 9 marzo: 383 euro anziché 500 e soldi alle scuole. Frassinetti (FdI): rimodulata. Latini (Lega): potenziata e più giustaAndare oltre i 117 euro di riduzione della Carta del docente: assieme all’assegnazione a tutti i docenti di ruolo e supplenti annuali, prevista per domani 9 marzo, di 383 euro, anziché i canonici 500 ... tecnicadellascuola.it

Non sprecare la tua Carta del Docente! Molti docenti stanno aspettando la Carta del Docente per comprare un tablet o un computer. Ed è comprensibile. Ma c’è un problema di cui quasi nessuno sta parlando. In questo momento il rischio di fare l’acquisto sb - facebook.com facebook

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com