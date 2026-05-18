Carta d’identità cartacea ultima chiamata | dal 3 agosto solo elettronica Ancora 5 milioni di documenti da rilasciare

Dal 3 agosto entrerà in vigore l’obbligo di utilizzare esclusivamente la carta d’identità elettronica, sostituendo quella cartacea. Attualmente, ci sono circa cinque milioni di documenti ancora da rilasciare o aggiornare, mentre il processo di transizione è già in corso. La nuova modalità digitale consentirà di usare il documento in modo più rapido e sicuro, ma la vecchia carta cartacea resterà valida solo fino alla data di scadenza o fino a quando saranno completate tutte le sostituzioni.

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