Carta d’identità cartacea ultima chiamata | dal 3 agosto solo elettronica Ancora 5 milioni di documenti da rilasciare

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 agosto entrerà in vigore l’obbligo di utilizzare esclusivamente la carta d’identità elettronica, sostituendo quella cartacea. Attualmente, ci sono circa cinque milioni di documenti ancora da rilasciare o aggiornare, mentre il processo di transizione è già in corso. La nuova modalità digitale consentirà di usare il documento in modo più rapido e sicuro, ma la vecchia carta cartacea resterà valida solo fino alla data di scadenza o fino a quando saranno completate tutte le sostituzioni.

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Mancano meno di cento giorni e quella vecchia carta d’identità in carta, magari ripiegata nel portafoglio da anni, diventerà un pezzo di carta senza valore. Il termine fissato dal ministero dell’Interno è lunedì 3 agosto. Da allora nessuna cartacea potrà più essere utilizzata, neppure sul territorio nazionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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CARTA DI IDENTITA CARTACEA ADDIO DAL 3 AGOSTO 2026

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