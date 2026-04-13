Carta di identità cartacea non più valida da agosto | obbligatorio chiedere quella elettronica Ecco come fare

A partire da agosto, la carta di identità cartacea non sarà più valida per gli usi ufficiali e sarà necessario richiedere quella elettronica. La modifica riguarda tutte le persone residenti e coinvolge procedure di rinnovo o rilascio di nuove identità. La data del 2026 segnerà la fine definitiva del documento cartaceo, che sarà sostituito interamente dalla versione digitale. Per ottenere la nuova carta elettronica, bisogna seguire una procedura specifica presso gli uffici comunali.

Il 2026 si annuncia come l’anno del definitivo tramonto per uno dei simboli più longevi della burocrazia italiana: la carta d’identità cartacea. Quel libretto, spesso sgualcito e oggetto di costanti richiami da parte delle autorità di frontiera estere, sta per finire definitivamente in soffitta. Non è una scelta facoltativa, né una transizione morbida lasciata alla discrezionalità dei singoli comuni. A prevederlo è il regolamento europeo n. 11572019, che ha fissato una data spartiacque invalicabile per tutti gli Stati membri: il 3 agosto 2026. Da quel giorno, il vecchio formato smetterà di esistere legalmente, trasformandosi in un cimelio per collezionisti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carta di identità cartacea non più valida da agosto: obbligatorio chiedere quella elettronica. Ecco come fare Leggi anche: Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida Addio alla carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più validaI cittadini in possesso della carta d’identità cartacea devono controllare la scadenza riportata sul retro del documento A partire dal 3 agosto 2026,...