La fine della carta d' identità cartacea | dal 3 agosto saranno validi solo i documenti elettronici

A partire dal 3 agosto, la carta d'identità cartacea non sarà più valida e saranno accettati solo i documenti elettronici. Per chi possiede ancora il modello di carta, sarà necessario richiedere il rinnovo prima di quella data, anche se il documento non è scaduto. Questa modifica riguarda tutte le persone che devono aggiornare o ottenere un nuovo documento di identità. La data stabilisce un limite temporale preciso per completare l'aggiornamento.

Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più un documento di riconoscimento valido. Non si potrà usare né per farsi riconoscere né per viaggiare all'estero, indipendentemente dalla data di scadenza stampata sul documento. Chi ha ancora il vecchio formato deve quindi affrettarsi a sostituirlo con la carta d'identità elettronica (Cie) rivolgendosi all'anagrafe del Comune di residenza., Il regolamento europeo 1157 del 2019 ha fissato nuovi standard di sicurezza per i documenti degli Stati membri. Il formato cartaceo non li soddisfa perché la vecchia carta è troppo facile da contraffare, e la sua validità viene quindi annullata d'ufficio a prescindere dalla scadenza naturale indicata sul retro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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