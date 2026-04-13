Le pagelle degli azzurri Squalifica in vista per Zanon ammonito nel finale Zuelli il più lucido le punte fanno cilecca

Durante la partita degli azzurri, alcuni giocatori hanno ricevuto voti bassi nelle pagelle. Bleve ha ottenuto un 5,5, mostrando difficoltà sul secondo gol, mentre Calabrese si è distinto per imprecisione nell’impostazione. Zanon rischia di essere squalificato dopo aver ricevuto un’ammonizione nel finale. Zuelli si è distinto come il più lucido tra i centrocampisti, mentre le punte hanno faticato a trovare il gol.

BLEVE 5,5. Può poco sul primo gol ma sul secondo poteva fare qualcosa in più. CALABRESE 5. Più impreciso del solito nell’impostazione. Concede troppo spazio a Bertagnoli in occasione del secondo gol (80’ Sekulov 6. Un ultimo scampolo di gara piuttosto frizzante). OLIANA 6. Mette in scena un duello molto fisico con Gondo che finisce sostanzialmente in pareggio (64’ Illanes 6. Entra e fa il suo al centro della difesa sfiorando anche il gol del 2-1). RUGGERI 6. Dei tre difensori è quello che nel primo tempo se la cava meglio. Nella ripresa mantiene la giusta concentrazione. ZANON 5,5. La prestazione in sé è stata sufficiente. Il mezzo punto in meno è per l’ammonizione gratuita presa al 90° per proteste che lo terrà fuori per squalifica nel delicato match con il Pescara in un momento fra l’altro particolare caratterizzato da tanti infortuni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle degli azzurri. Squalifica in vista per Zanon, ammonito nel finale. Zuelli il più lucido, le punte fanno cilecca Leggi anche: Le pagelle. Hasa il più bravo. Zuelli macina tanti chilometri The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5). Napoli da 4: Conte è duplex. E Spalletti (5,5) non si smentisce. L’Italia esce con le ossa rotteUsciamo con le ossa rotte dalla settima e penultima giornata della prima fase di Champions: quattro punti su dodici.