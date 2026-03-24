Titolare sempre, per 32 volte. Emanuele Zuelli è rimasto l’unico giocatore della Carrarese ad averle giocate tutte. A soli 24 anni è uno dei perni della squadra, un elemento insostituibile. Come ti spieghi l’exploit di Bari? "Col fatto che siamo riusciti a fare bene in un po’ tutte le fasi in un campo fra l’altro gigante e molto insidioso. C’è stato un momento nel primo tempo in cui li abbiamo sofferti ma siamo stati bravi a subire senza prendere gol. Nella ripresa siamo cresciuti ed in contropiede gli abbiamo fatto male. Stiamo giocando bene ma la Serie B ti insegna che a volte non basta per portare a casa i punti. Devi capire di volta in volta che partita fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese Emanuele Zuelli perno inamovibile. E’ l’unico ad aver giocato sempre titolare

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