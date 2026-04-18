Sabato 25 e domenica 26 si terrà al TAM Teatro Arcimboldi di Milano una rappresentazione di

Ritorna al TAM Teatro Arcimboldi Milano sabato 25 e domenica 26 ’ La Bella Addormentata ’, balletto degli allievi dell’ Accademia Ucraina di Balletto di Milano. E anche questa volta, il balletto sarà accompagnato dalla musica dal vivo di OFI Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal maestro Marco Dallara. ’La Bella Addormentata’ sarà presentata nella sua versione più famosa nel rispetto della tradizione del repertorio classico. Anche questa volta, guest star internazionali ad arricchire lo spettacolo: accanto agli allievi, danzeranno come protagonisti Michal Kr?má? e Yuka Masumoto, primi Ballerini del Teatro dell’Opera di Helsinki. Il balletto è una celebrazione del trionfo del Bene sul Male attraverso l’amore puro e la rinascita.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ecco ’La Bella. Addormentata’. In scena il balletto con musica dal vivo

La Bella addormentata nel bosco - Making of

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