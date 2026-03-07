Questa sera a Cattolica il Balletto di Milano presenta la sua versione di Romeo e Giulietta al Teatro della Regina, con inizio alle 21. La coreografia e i costumi sono firmati da Federico Veratti, mentre Marco Pesta ha curato la scenografia. La rappresentazione porta in scena un adattamento della celebre tragedia di Shakespeare attraverso la danza.

La grande danza torna protagonista a Cattolica. Questa sera al Teatro della Regina (sipario alle 21) sarà di scena il Balletto di Milano con una versione di Romeo e Giulietta, firmata da Federico Veratti (coreografia e costumi) e Marco Pesta (scenografia). Lo spettacolo ispirato alla tragedia shakesperiana intreccia virtuosismi della tradizione classica e suggestioni contemporanee. Un linguaggio ricco e sfaccettato che ripercorre con fedeltà e forza narrativa la vicenda dei due giovani amanti, esaltandone la profondità emotiva. Nei ruoli dei protagonisti, Annarita Maestri e Mattia Imperatore accompagnano il pubblico in un racconto che va dalla freschezza e dall’innocenza della scoperta dell’amore alla drammaticità degli eventi finali, rivelando intensa sensibilità artistica e qualità interpretative di raro spessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Danzando Shakespeare. Romeo e Giulietta in scena con il Balletto di Milano

Jesi, il balletto di Milano in Romeo e Giulietta in scena lunedì al PergolesiJesi (Ancona), 23 dicembre 2025 -Romeo e Giulietta: l’amore che sfida l’impossibile, eterno come la luce.

"Romeo e Giulietta": il Balletto di Milano porta in scena l'amore tragico dei giovani amantiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

The iconic balcony pas de deux from Romeo and Juliet | Dutch National Ballet

Tutto quello che riguarda Danzando Shakespeare.

Discussioni sull' argomento Danzando Shakespeare. Romeo e Giulietta in scena con il Balletto di Milano; Teatro Kismet - GIULIETTA E ROMEO in scena nel weekend: Shakespeare riletto tra danza e teatro dalla Compagnia Eleina D; 7 e 8 marzo – Teatro Kismet – GIULIETTA E ROMEO in scena nel week-end: Shakespeare riletto tra danza e teatro dalla Compagnia Eleina D; Shakespeare e il mistero dell'amore proibito: la danza di The Muse Fam conquista il Teatro Persiani.

Danzando con Shakespeare. Romeo e Giulietta ineditiDa domani al Teatro del Maggio. Alla guida dell’Orchestra il maestro Keast. Per la compagnia Les Ballets de Monte-Carlo è la prima volta a Firenze. . Largo alla danza, al Maggio Fiorentino con la ... lanazione.it

Prove di canto in corso per Sister Act! Alla Shakespeare Theatre Academy si canta, si ride e si cresce insieme Il palco ci aspetta! Corso Calatafimi 382, Palermo 342 6196119 #SisterAct #ShakespeareTheatreAcademy #Musical WorkInProgress - facebook.com facebook