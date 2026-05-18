Carla Marcotulli e Marcello Tonolo presentano il nuovo album al Festival Jazz Idea
Nel corso del Festival Jazz Idea, che si tiene presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, si svolge il concerto di Carla Marcotulli e Marcello Tonolo, che presentano il loro nuovo album. L'evento si svolge domenica 17 maggio e rappresenta il momento conclusivo della quinta edizione del festival. L'ingresso è gratuito e l'appuntamento richiama un pubblico interessato alla musica jazz. La manifestazione si svolge nel contesto di un festival che promuove la musica dal vivo e la collaborazione tra artisti.
Gran finale, domenica 17 maggio, della 5a edizione del Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, a ingresso gratuito.Un’edizione di successo, che anche quest’anno ha confermato il consenso del pubblico e la qualità della manifestazione, registrando un alto numero di sold out. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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