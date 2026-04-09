Festival Jazz Idea | il grande jazz a Roma

A Roma si sta svolgendo la quinta edizione del Festival Jazz Idea, un evento dedicato al grande jazz. La manifestazione propone un ricco programma di concerti gratuiti e incontri formativi con masterclass. L'evento si svolge in diverse location della città, attirando appassionati e musicisti di ogni livello. La kermesse si conferma come uno degli appuntamenti principali per gli amanti del jazz nella capitale.

Cosa: Quinta edizione del Festival Jazz Idea, con un ricco cartellone di concerti gratuiti e masterclass. In primo piano l’omaggio a Emily Dickinson di Chiara Orlando e il live del Roberto Spadoni Four.. Dove e Quando: Presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia, in Via dei Greci 18 a Roma. I prossimi concerti si terranno domenica 12 aprile alle ore 18:00, con programmazione estesa fino al 17 maggio.. Perché: Per vivere un’esperienza d’ascolto eccezionale in cui la grandezza della letteratura si fonde con l’improvvisazione jazzistica, esplorando sonorità che spaziano dal bebop alle contaminazioni world music.. La primavera romana si accende al ritmo travolgente dell’improvvisazione e della grande musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Festival Jazz Idea: il grande jazz a Roma Festival Jazz di Chiasso: So What?! Il jazz tra innovazione e libertàTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il jazz... Leggi anche: Anaïs Drago porta al «Bergamo Jazz Festival» un jazz che sfida l’equilibrio GIULIANA SOSCIA INDO JAZZ PROJECT PROMO Temi più discussi: Eventi a Roma nel weekend di Pasqua dal 3 al 6 aprile 2026; Dado Moroni e Francesco Bearzatti in concerto; Eugenio Borgna, lo psichiatra gentile; Vacanze Agosto 2026 a New York: offerte, eventi, cosa fare. Jazz idea, dal 6 marzo il nuovo festival jazz del Conservatorio Santa CeciliaJazz idea, a Roma dal 6 marzo il nuovo festival jazz del Conservatorio Santa Cecilia, con la direzione artistica di Carla Marcotulli. Una nuova manifestazione ad ingresso libero, che vede ... leggo.it Carla Marcotulli racconta il festival Jazz IdeaDa domenica 7 aprile a Roma, il Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia, con la direzione artistica di Carla Marcotulli, cantante e docente di Canto Jazz, presso il prestigioso ... tgcom24.mediaset.it Per la seconda giornata del Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, l'ultimo concerto è una prima assoluta del clarinettista Louis Sclavis, figura chiave del jazz europeo contemporaneo d'avanguardia e del free jazz, e Daniele Roccato, uno - facebook.com facebook