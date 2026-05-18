cardinalini cresce e resta in famiglia mara assume la guida del gruppo

Il gruppo Cardinalini continua a espandersi mantenendo le sue radici familiari. La gestione passa a Mara, che assume il ruolo di responsabile. La nuova guida si concentra sulla crescita, mantenendo l’attenzione sulla tradizione industriale e sull’introduzione di innovazioni. L’azienda vuole consolidare la propria presenza sul mercato senza perdere di vista l’eredità familiare e l’importanza di adattarsi ai cambiamenti nel settore. La nomina di Mara rappresenta un passaggio importante per la continuità del business.

UNA guida che guarda al futuro nel segno della continuità familiare, dell’identità industriale e della capacità di innovare. Cardinalini apre una nuova fase del proprio percorso con la nomina di Mara Cardinalini alla presidenza della società, deliberata dal consiglio di amministrazione per il prossimo triennio. Il passaggio di testimone con il fratello Marco, attuale amministratore delegato, si inserisce in una storia imprenditoriale che affonda le radici negli anni Sessanta e che è portata avanti dalla famiglia Cardinalini, oggi alla terza generazione. Un percorso costruito su solidità industriale, qualità produttiva, attenzione alle... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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