Cardinalini Spa Mara Cardinalini nuova presidente dell' azienda di Acquasparta | Nomina motivo di grande responsabilità e orgoglio
Il consiglio di amministrazione di Cardinalini Spa ha annunciato la nomina di Mara Cardinalini a presidente della società, incarico che ricoprirà per i prossimi tre anni. La decisione è stata comunicata in seguito a una riunione del consiglio, senza ulteriori dettagli sui motivi o sul processo decisionale. Mara Cardinalini ha commentato la nomina, definendola un motivo di grande responsabilità e orgoglio.
Cambio ai vertici per Cardinalini Spa. Il Consiglio di amministrazione ha nominato Mara Cardinalini nuova presidente della società per il prossimo triennio. Il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità familiare: alla guida operativa dell’azienda resta infatti il fratello Marco.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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