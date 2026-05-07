Cardinalini Spa Mara Cardinalini nuova presidente dell' azienda di Acquasparta | Nomina motivo di grande responsabilità e orgoglio

Il consiglio di amministrazione di Cardinalini Spa ha annunciato la nomina di Mara Cardinalini a presidente della società, incarico che ricoprirà per i prossimi tre anni. La decisione è stata comunicata in seguito a una riunione del consiglio, senza ulteriori dettagli sui motivi o sul processo decisionale. Mara Cardinalini ha commentato la nomina, definendola un motivo di grande responsabilità e orgoglio.