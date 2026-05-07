Cardinalini spa | Mara prende il comando della dinastia a Terni

A Terni, Mara Cardinalini ha assunto il ruolo di presidente di una nota azienda del settore. Con questa nomina, si apre una nuova fase per la gestione di circa 130 dipendenti e le relazioni con i principali brand del mercato. La sua nomina segna un cambio di leadership che potrebbe avere ripercussioni sulla strategia e sulle collaborazioni future dell’azienda. La situazione sarà monitorata nei prossimi mesi per capire gli sviluppi.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova presidenza il rapporto con i grandi brand?. Quali sfide attende Mara Cardinalini nel gestire 130 dipendenti?. Perché l'azienda ha scelto di investire ad Acquasparta proprio ora?. Come cambierà la gestione tra i fratelli dopo questo passaggio?.? In Breve Azienda con 130 dipendenti e fatturato prossimo ai 20 milioni di euro.. Nuovo stabilimento di 5.700 metri quadrati inaugurato ad Acquasparta.. Gestione affidata a Mara e Marco Cardinalini per la terza generazione.. Consiglio di Amministrazione composto da tre donne e due uomini.. Mara Cardinalini assume la presidenza della Cardinalini spa a Terni per il prossimo triennio, segnando un passaggio di testimone cruciale con il fratello Marco all’interno della gestione aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cardinalini spa: Mara prende il comando della dinastia a Terni Notizie correlate Leggi anche: Cardinalini Spa, Mara Cardinalini nuova presidente dell'azienda di Acquasparta: "Nomina motivo di grande responsabilità e orgoglio" Convitto Macerata: la Provincia prende il comando, ritornoIl consiglio provinciale ha approvato all’unanimità una convenzione che ridefinisce il futuro del Convitto Nazionale di Macerata, stabilendo un...