Carcere di Foggia | giochi libri e abbracci nella Giornata Internazionale della Famiglia Un giorno insieme oltre le sbarre
Il 15 maggio scorso, nel carcere di Foggia, si è svolta per la prima volta una celebrazione dedicata alla Giornata Internazionale della Famiglia. L’evento ha coinvolto detenuti, bambini e familiari, con momenti di gioco, letture di libri e abbracci, creando un’occasione di incontro e condivisione al di fuori delle mura. L’iniziativa ha puntato a mettere in risalto i legami affettivi e la possibilità di mantenere i rapporti familiari anche in un contesto di detenzione.
Per la prima volta la Casa Circondariale di Foggia ha celebrato, il 15 maggio scorso, la Giornata Internazionale della Famiglia con un’iniziativa dedicata ai legami affettivi delle persone detenute, ai bambini e alla genitorialità in carcere.Una ricorrenza che ha riportato al centro un aspetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Blitz nel carcere di Foggia. Sequestrati droga, telefoni cellulari e materiale illegale
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Bollate, lo sport oltre le sbarre. La sfida dei Giochi della Speranza: "Una giornata da medaglia d’oro"
“Fiori oltre le sbarre”, nella Casa Circondariale di Foggia per le mamme in visita ai figli detenutiSi chiama “Fiori oltre le sbarre” il progetto promosso dall’Itet ‘Notarangelo Rosati – Giannone Masi’, settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e...
Telesveva. . AGGRESSIONE A BISCEGLIE, RESTA IN CARCERE IL BRACCIANTE 26ENNE DOPO L’EPISODIO VIOLENTO DI SABATO – FOGGIA, RISSA NEL QUARTIERE FERROVIA: SCATTA LA PROTESTA DEI CITTADINI – STRETTA SUI MONOPATTINI - Facebook facebook
LE PLANTSON S.A.S. DI CHATRIAN DENIS E C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Catania: i gestori non sistemano più le colonnine con cavi rubati, Tesla in un mese li ha cambiati 3 volte, tutte le volte rubati entro 48 ore reddit