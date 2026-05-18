Carcere di Foggia | giochi libri e abbracci nella Giornata Internazionale della Famiglia Un giorno insieme oltre le sbarre

Il 15 maggio scorso, nel carcere di Foggia, si è svolta per la prima volta una celebrazione dedicata alla Giornata Internazionale della Famiglia. L’evento ha coinvolto detenuti, bambini e familiari, con momenti di gioco, letture di libri e abbracci, creando un’occasione di incontro e condivisione al di fuori delle mura. L’iniziativa ha puntato a mettere in risalto i legami affettivi e la possibilità di mantenere i rapporti familiari anche in un contesto di detenzione.

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