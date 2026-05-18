Carcere di Foggia | giochi libri e abbracci nella Giornata Internazionale della Famiglia Un giorno insieme oltre le sbarre

Da foggiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio scorso, nel carcere di Foggia, si è svolta per la prima volta una celebrazione dedicata alla Giornata Internazionale della Famiglia. L’evento ha coinvolto detenuti, bambini e familiari, con momenti di gioco, letture di libri e abbracci, creando un’occasione di incontro e condivisione al di fuori delle mura. L’iniziativa ha puntato a mettere in risalto i legami affettivi e la possibilità di mantenere i rapporti familiari anche in un contesto di detenzione.

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Per la prima volta la Casa Circondariale di Foggia ha celebrato, il 15 maggio scorso, la Giornata Internazionale della Famiglia con un’iniziativa dedicata ai legami affettivi delle persone detenute, ai bambini e alla genitorialità in carcere.Una ricorrenza che ha riportato al centro un aspetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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