Fiori oltre le sbarre nella Casa Circondariale di Foggia per le mamme in visita ai figli detenuti

Nella Casa Circondariale di Foggia è stato avviato il progetto “Fiori oltre le sbarre”, promosso dall’Itet ‘Notarangelo Rosati – Giannone Masi’, che coinvolge il settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. L’iniziativa si svolge in vista della prossima Festa della Mamma e prevede la partecipazione delle mamme in visita ai figli detenuti. L’obiettivo è creare un’attività legata alla cura e alla natura all’interno del carcere.

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