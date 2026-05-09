Fiori oltre le sbarre nella Casa Circondariale di Foggia per le mamme in visita ai figli detenuti
Nella Casa Circondariale di Foggia è stato avviato il progetto “Fiori oltre le sbarre”, promosso dall’Itet ‘Notarangelo Rosati – Giannone Masi’, che coinvolge il settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. L’iniziativa si svolge in vista della prossima Festa della Mamma e prevede la partecipazione delle mamme in visita ai figli detenuti. L’obiettivo è creare un’attività legata alla cura e alla natura all’interno del carcere.
Si chiama “Fiori oltre le sbarre” il progetto promosso dall’Itet ‘Notarangelo Rosati – Giannone Masi’, settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, realizzato nella Casa Circondariale di Foggia, in occasione della prossima “Festa della Mamma”. L’iniziativa, presentata l’8 maggio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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