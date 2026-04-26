Il corteo del 25 aprile a Milano ha visto la partecipazione di circa 100.000 persone, tra neonati e ottantenni. Tra i presenti, alcune persone hanno raccontato di aver preso parte alla manifestazione anche se non ricordano eventi storici come la Liberazione, avvenuta molti anni fa. La manifestazione si è svolta con la presenza di cittadini di tutte le età, intenti a ricordare l'importanza della democrazia.

Milano, 26 aprile 2026 – “Ho 82 anni. Anche se non ricordo la Liberazione perché ero troppo piccolo, c’ero. L’ho respirata”. E quel vento di allora, Massimo Sampaoli se lo porta dentro. Ieri è partito dal suo quartiere, Crescenzago, alla volta di Porta Venezia per il corteo del 25 Aprile insieme alla moglie e agli amici. Tutti tra i 75 e gli 89 anni. “Siamo sempre dalla stessa parte – dice Sampaoli, bancario in pensione – e c’è bisogno sempre di esserci. Soprattutto adesso, vista la situazione internazionale e anche quella italiana. Penso ad esempio al decreto sicurezza appena approvato” e convertito in legge, con la correzione-lampo della norma sui rimpatri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La carica dei 100mila al corteo del 25 Aprile a Milano: in strada neonati e ottantenni, “perché la democrazia non è scontata”

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