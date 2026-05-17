I carabinieri rompono le righe Oggi la grande parata finale con il ministro Crosetto In 70mila sul lungomare

Oggi si è svolta la parata finale del XXVI raduno nazionale dell’Associazione carabinieri, con circa 70.000 persone che hanno assistito lungo il lungomare. Il ministro della Difesa ha partecipato all’evento, firmando il documento conclusivo dell’iniziativa. Durante la giornata, i carabinieri hanno sfilato in divisa, mettendo in mostra la loro preparazione e disciplina. L’evento ha rappresentato un momento di celebrazione e di esibizione pubblica per l’Arma.

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C’è il sigillo del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sul capitolo più atteso del XXVI raduno nazionale dell’ Associazione carabinieri. La presenza di Crosetto – incerta fino all’altro ieri – è confermata. Il ministro sarà oggi a Rimini, per il gran finale di una manifestazione che ha già saputo pacificamente invadere la città, portando con sé un’onda di oltre 70mila persone e trasformando il fine settimana in un grande mosaico di memoria e comunità. Una marea umana che ieri ha saputo sfidare e vincere anche la prova di un cielo scontroso. Le pozzanghere e il vento non hanno spento l’entusiasmo di una giornata iniziata sul filo della memoria, prima con l’omaggio silenzioso ai piedi del monumento ai caduti e poi tra le navate del Duomo per la messa celebrata dal vescovo Nicolò Anselmi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I carabinieri rompono le righe. Oggi la grande parata finale con il ministro Crosetto . In 70mila sul lungomare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CARABINIERI ACCERCHIATI E MINACCIATI DA DECINE MARANZA CON LE CINTURE IN PUGNO | 05/02/2026 Sullo stesso argomento L’Adunata degli Alpini entra nella fase finale con la grande parata in centroGenova chiude la 97ª Adunata nazionale degli Alpini con la grande sfilata finale e il bilancio delle istituzioni è positivo. Rimini blindata per il Raduno dei Carabinieri: tutte le info su strade chiuse, eventi e sfilata sul lungomareRimini si prepara ad accogliere il Raduno Nazionale dei Carabinieri, in programma dal 15 al 17 maggio, con un grande afflusso di eventi, cerimonie e... I carabinieri rompono le righe. Oggi la grande parata finale con il ministro Crosetto . In 70mila sul lungomareC’è il sigillo del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sul capitolo più atteso del XXVI raduno nazionale dell’Associazione carabinieri. La presenza di Crosetto – incerta fino all’altro ieri – è ... ilrestodelcarlino.it