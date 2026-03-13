pallacanestro varese celebra 80 anni con una capsule collection streetwear

Pallacanestro Varese ha annunciato il lancio di una capsule collection streetwear in occasione del suo 80° anniversario. La collezione è stata ideata per far conoscere la passione per la squadra anche al di fuori del contesto sportivo, offrendo capi pensati per gli appassionati e i tifosi. La presentazione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club.

La collezione. In occasione dell’80° anniversario, Pallacanestro Varese presenta una capsule collection streetwear pensata per portare la passione biancorossa anche fuori dal campo. Una linea che unisce l’eredità sportiva del club con un’estetica urban contemporanea, pensata per essere indossata ogni giorno da tifosi e appassionati. La collezione è stata presentata attraverso uno shooting realizzato tra le vie della città e all’ Itelyum Arena di Masnago, luoghi simbolo che raccontano il forte legame tra la squadra e il territorio. Protagonisti degli scatti sono alcuni giocatori della prima squadra – Carlos Stewart, Davide Alviti, Ike Iroegbu, il capitano Matteo Librizzi e la giovane promessa Assui – che indossano i capi della linea nei luoghi in cui ogni giorno prende forma l’identità biancorossa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

