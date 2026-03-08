Scoiattolo resta intrappolato in un albero il salvataggio dei vigili del fuoco

Un scoiattolo è rimasto intrappolato in un albero, e i vigili del fuoco del distaccamento sono intervenuti per liberarlo. L’animale si era insediato tra i rami e non riusciva a uscire da solo. I pompieri hanno raggiunto il punto e hanno messo in atto le operazioni necessarie per liberarlo senza danneggiarlo. L’intervento si è concluso con successo.

(Adnkronos) – Singolare intervento effettuato dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze-Ovest sabato 7 marzo intorno alle ore 18:00 nel comune di Firenze, in via dei Bassi, intervenuti per il soccorso di uno scoiattolo, rimasto bloccato con il corpo a metà in un buco che si era creato alla base della biforcazione dei rami di una pianta. Alcuni bambini che stavano giocando nel giardino condominiale, hanno notato una coda che si muoveva nel tronco di un albero; allertati i genitori è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno posizionato due pezzi di scale italiana per raggiungere la parte più alta del fusto, dove si trovava il piccolo foro nel tronco tra le biforcazioni dei rami.