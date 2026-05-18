Capriolo finisce in acqua alla Marina dei Cesari salvato all’alba dai vigili del fuoco

All’alba di lunedì, un capriolo è stato avvistato mentre si trovava in difficoltà tra le acque del porto turistico Marina dei Cesari, nella zona di Fano. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e sono riusciti a salvarlo prima che potesse raggiungere acque più profonde. L’animale è stato poi portato in sicurezza, lontano dalla zona portuale. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

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Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 18 maggio 2026 - È stato notato all’alba mentre annaspava in acqua tra le banchine del porto turistico Marina dei Cesari. Attimi di apprensione nella prima mattinata di lunedì per un capriolo finito in mare nell’area portuale di Fano. L’allarme è scattato poco prima delle 7, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. L’animale, probabilmente disorientato, non riusciva più a risalire autonomamente sulla banchina. Il recupero al porto turistico. Le operazioni di soccorso sono state effettuate dai vigili del fuoco con la collaborazione del personale della società che gestisce il porto turistico Marina dei Cesari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capriolo finisce in acqua alla Marina dei Cesari, salvato all’alba dai vigili del fuoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Capriolo salvato dai vigili del fuoco, rischiava di annegare in un canaleTerni, 4 maggio 2026 – Stamani intorno alle 09:30 i vigili del fuoco sono stati protagonisti di un intervento di salvataggio tanto insolito quanto... Vitello finisce nel canale dei liquami, salvato dai Vigili del fuoco con un trattoreI Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti questa mattina in località Monte della Dea per il soccorso di un vitello accidentalmente caduto in un... Capriolo finisce in acqua alla Marina dei Cesari, salvato all’alba dai vigili del fuocoPaura nelle prime ore del mattino al porto turistico di Fano. L’animale è stato recuperato dai vigili del fuoco con l’aiuto del personale del Marina dei Cesari e poi affidato al Cras per le cure e gli ... ilrestodelcarlino.it Doppio salvataggio dei vigili del fuoco: capriolo caduto in acqua al porto e gattino intrappolato nel tuboFANO - Capriolo caduto in acqua: soccorso questa mattina - 18 maggio - dalla squadra dei vigili del fuoco di Fano e portato al Centro di Recupero Animali Selvatici (Cras) I Vigili ... corriereadriatico.it