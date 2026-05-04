Vitello finisce nel canale dei liquami salvato dai Vigili del fuoco con un trattore
Questa mattina, i Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti in località Monte della Dea per recuperare un vitello caduto in un canale di raccolta liquami. L’animale era rimasto intrappolato nel corso d’acqua, e i soccorritori sono intervenuti con un trattore per estrarlo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti questa mattina in località Monte della Dea per il soccorso di un vitello accidentalmente caduto in un canale di raccolta liquami.Data l'impossibilità di raggiungere il sito o operare con l'autogru dei Vigili del fuoco a causa degli spazi ristretti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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