Vitello finisce nel canale dei liquami salvato dai Vigili del fuoco con un trattore

Questa mattina, i Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti in località Monte della Dea per recuperare un vitello caduto in un canale di raccolta liquami. L’animale era rimasto intrappolato nel corso d’acqua, e i soccorritori sono intervenuti con un trattore per estrarlo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.