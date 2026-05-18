Braccianti ridotti in schiavitù | arresti in Basilicata Campania Emilia e Lombardia

In diverse regioni italiane, tra cui Basilicata, Campania, Emilia e Lombardia, sono in corso operazioni di polizia che hanno portato all’arresto di persone coinvolte in un sistema criminale. Le indagini hanno identificato una rete che costringeva braccianti a lavorare in condizioni di schiavitù. Le autorità hanno effettuato controlli e perquisizioni, con l’obiettivo di smantellare questa organizzazione e di liberare i lavoratori coinvolti. Le operazioni sono state avviate questa mattina all’alba e sono ancora in corso.

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AGI - Arresti da Nord a Sud in corso da stamattina all'alba per mettere fine a una rete criminale che impiegava braccianti in condizioni di schiavitù. L'operazione dei Carabinieri dei Reparti Operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma è in corso nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Gli arresti e le accuse. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Potenza su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Braccianti ridotti in schiavitù: arresti in Basilicata, Campania, Emilia e Lombardia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Permessi di soggiorno a falsi braccianti extracomunitari, 11 arrestiUn’organizzazione gestiva l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari attraverso documenti falsi e rapporti di lavoro inesistenti Secondo... Asl Salerno: firmato il Protocollo Interregionale Campania-Basilicata-PugliaQuesta mattina, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, le Azienda Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi hanno firmato del protocollo... Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 persone arrestate dai Carabinieri. L'indagine sul 'Decreto Flussi' è coordinata dalla Dda di Potenza #ANSA x.com Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 persone arrestate dai Carabinieri(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza, su una rete criminale tr ... tuttosport.com Braccianti agricoli ridotti in schiavitù, scattano 12 arresti in diverse regioniDalle prime ore dell’alba operazione dei Carabinieri dei Reparti Operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del ... gds.it