La legalità come bene quotidiano | tre magistrati a confronto con i giovani

A Sternatia, l'amministrazione comunale si prepara a inaugurare la stagione estiva con un evento dedicato alla legalità come valore quotidiano. Tre magistrati si confronteranno con i giovani su temi legati alla giustizia e alla cultura della legalità, offrendo un'opportunità di approfondimento e dialogo. L'iniziativa mira a coinvolgere le nuove generazioni e a promuovere una maggiore consapevolezza sulla tutela dei principi fondamentali di diritto. L'appuntamento è previsto nelle prossime settimane, in occasione dell'apertura della stagione culturale estiva.

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