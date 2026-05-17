La legalità come bene quotidiano | tre magistrati a confronto con i giovani
A Sternatia, l'amministrazione comunale si prepara a inaugurare la stagione estiva con un evento dedicato alla legalità come valore quotidiano. Tre magistrati si confronteranno con i giovani su temi legati alla giustizia e alla cultura della legalità, offrendo un'opportunità di approfondimento e dialogo. L'iniziativa mira a coinvolgere le nuove generazioni e a promuovere una maggiore consapevolezza sulla tutela dei principi fondamentali di diritto. L'appuntamento è previsto nelle prossime settimane, in occasione dell'apertura della stagione culturale estiva.
STERNATIA – L’amministrazione comunale di Sternatia si appresta a inaugurare la nuova stagione estiva con una proposta culturale di alto rilievo.Sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno con la rassegna “La civetta sul pozzo”, il Comune ha scelto di ripartire mettendo al centro del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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