Da anni, i pendolari che viaggiano in treno tra le città della regione affrontano continui cambiamenti negli orari e nei servizi. Recentemente, sono stati introdotti nuovi orari che hanno causato disagi e confusione tra chi utilizza quotidianamente i treni per andare a lavoro, a scuola o all’università. La situazione ha suscitato reazioni da parte di chi si affida al trasporto ferroviario per spostarsi in modo regolare e affidabile.

Montecatini, 21 aprile 2026 – Già negli anni ‘90, chi andava all’università a Firenze col treno, per frequentare i corsi mattutini che iniziavano alle 8 in centro, aveva due scelte: o prendere il treno delle 7,20, arrivare alla stazione di Santa Maria Novella alle 8 e fare ritardo all’università oppure prendere il treno delle 6,48, sul quale spesso montavano anche tanti operai della Nuova Pignone che si fermavano a Rifredi, e poi a passo spedito arrivare a lezione o a lavoro. Oggi le cose sono cambiate e con i lavori del raddoppio da un decennio a questa parte, anche le corse dei treni. Così il Comune di Pieve a Nievole, il più martoriato dal cantiere del raddoppio, interviene con una precisazione sulla situazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, caos sui nuovi orari. “Pensiamo ai pendolari”

I deragliamenti ferroviari più impressionanti di sempre

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