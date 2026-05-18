Nel Tarvisiano si è verificato un episodio di caos con circa mille auto sportive che hanno occupato le strade delle valli montane. I partecipanti sono riusciti a eludere i primi posti di blocco con manovre che sono state immortalate in alcuni video condivisi su Telegram, dove si vedono alcune manovre rischiose e accelerazioni improvvise. La situazione ha causato disagi e preoccupazioni tra i residenti e le forze dell'ordine, che stanno indagando sugli eventi e sui modi in cui si sono svolti i controlli.

? Punti chiave Come hanno fatto i partecipanti a sfuggire ai primi controlli?. Quali manovre pericolose sono state registrate dai video su Telegram?. Perché le forze dell'ordine non sono riuscite a bloccare il raduno?. Chi dovrà rispondere della sicurezza dei residenti di Cave del Predil?.? In Breve Raduno organizzato via Telegram con arrivi massicci di appassionati dall'Austria.. Spostamento dei flussi dal Monte Lussari verso Sella Nevea e Cave del Predil.. Operazioni di controllo e identificazione proseguite dalle forze dell'ordine fino alle ore 2.. Pericolo per i residenti di Cave del Predil per velocità eccessiva tra le case.. Oltre mille vetture sportive hanno invaso i parcheggi del Monte Lussari e di Sella Nevea sabato 16 maggio, scatenando il caos tra le montagne del Tarvisiano dopo un raduno abusivo organizzato sui social. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel Tarvisiano: 1000 auto sportive bloccano le valli montane

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