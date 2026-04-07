Caos Pasquetta nel Cosentino | incidenti e code bloccano il mare

Durante questa Pasquetta nel territorio del Cosentino si sono verificati numerosi incidenti che hanno provocato lunghe code e congestioni sulle strade che portano al mare. Il traffico intenso ha causato ritardi e blocchi temporanei, coinvolgendo molte arterie principali e causando disagi ai turisti e ai residenti che si sono spostati verso le località costiere. La situazione si è mantenuta critica per gran parte della giornata.

cosentino è diventato il centro di una massiccia ondata di spostamenti in questa Pasquetta, con un volume di traffico che ha saturato le arterie stradali verso la costa. Tra code persistenti e incidenti, la viabilità della provincia è stata messa a dura prova dal tradizionale esodo primaverile. La mattinata si è aperta con un afflusso imponente di veicoli diretti verso le località balneari, rendendo i tempi di percorrenza decisamente più lunghi del solito. Il fenomeno ha colpito duramente i tratti che conducono al mare, dove i rallentamenti sono stati diffusi e prolungati. L’impatto sulla viabilità tra San Fili e la Statale 18. Sulla statale 107 Silana Crotonese, l’area nei pressi di un distributore di carburante a San Fili è stata teatro di uno scontro tra almeno due automobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos Pasquetta nel Cosentino: incidenti e code bloccano il mare Leggi anche: A19, Enna: 30 giorni di caos, incidenti e code. Urge rifare il tratto Ritorno a casa senza incubo code: l'autostrada deserta nel giorno di Pasquetta (IL VIDEO)Il video pubblicato sulla pagina Facebook "Suolo Libero" e la paura per quando l'autostrada verrà completata anche in Brianza Rientro a casa dopo il...