Decappottabili sportive in raduno nazionale | le Bmw Z scelgono la città estense e le valli

Nel fine settimana, la città di Ferrara e le Valli di Comacchio ospitano il raduno nazionale di auto sportive della serie Z della casa automobilistica tedesca. L'evento, organizzato dal Club Z4 Bmw Ferrara, si svolge tra sabato 16 e domenica 17, attirando appassionati e proprietari di queste vetture decappottabili. Le giornate prevedono esposizioni, scambi tra gli appassionati e percorsi dedicati alle vetture, che si concentrano sulle zone estensi e sulle valli vicine.

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Sceglie come meta Ferrara e le Valli di Comacchio il raduno nazionale di auto Bmw modello Z organizzato dal Club Z4 Bmw Ferrara per sabato 16 e domenica 17. L'appuntamento prevede l'arrivo in città di una ventina di equipaggi con le loro auto sportive decappottabili.Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Raduno nazionale degli alpini a Monza: quando (forse) arriveranno le penne nere in cittàPerché non portare il raduno nazionale degli alpini a Monza? La proposta non arriva dai social sulla scia degli entusiasmi respirati nell’ultimo fine...