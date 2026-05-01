Primo Maggio a Milano | la mappa dei cortei e tutte le strade chiuse

Il primo maggio a Milano si svolgono diverse manifestazioni, cortei e iniziative in occasione della festa dei lavoratori. Sono previste varie attività che coinvolgono diverse zone della città, con alcuni percorsi che attraversano le principali strade. Per consentire lo svolgimento degli eventi, alcune vie sono state chiuse al traffico durante la giornata. La mappa dei cortei mostra i percorsi e le aree interessate dalle chiusure stradali.

Manifestazioni, cortei e iniziative. Sono diversi gli eventi organizzati a Milano in occasione di venerdì 1 maggio, giornata dedicata alla festa dei lavoratori. Lo slogan scelto dai sindacati confederali per quest'anno è “Lavoro dignitoso”. “In una fase in cui l’occupazione precaria, sottopagata.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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