Farhadi Almodovar Nemes in concorso alla 79 a edizione del Festival di Cannes

Alla 79ª edizione del Festival di Cannes sono stati annunciati i film in concorso, tra cui “Amarga Navidad” di Pedro Almodovar e “El Ser Querido” di Rodrigo Sorogoyen, entrambi con protagonisti noti. Tra i partecipanti figurano anche lavori di autori come Farhadi e Nemes. L’evento riunisce opere di diverse nazionalità e stili, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori da tutto il mondo.

Amarga Navidad di Pedro Almodovar, El Ser Querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del romeno Cristian Mungiu, il russo Andrey Zvyagintsev con la favola politica Minotaur, Hirokazu Kore-eda con il dramma famigliare distopico Sheep in the Box, Pawel Pawlikowski con Fatherland, Moulin di Lazlo Nemes sono fra i film in concorso alla 79a edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio). Lo ha annunciato il delegato generale Thierry Fremaux. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farhadi, Almodovar, Nemes in concorso alla 79/a edizione del Festival di Cannes Cannes 2026 senza blockbuster USA? Nanni Moretti e Almodóvar tra i possibili in concorsoIl 9 aprile verrà svelato il programma di Cannes 2026, ma nel toto-nomi spunta il possibile ritorno in concorso di Nanni Moretti mentre si prevede... Leggi anche: Cannes 2026: cresce l’attesa per la 79ª edizione. Ecco quando conosceremo i film in concorso Festival di Cannes, nessun italiano in concorso. Ecco i film e i registi della prossima edizioneEra dato per probabile ma non scontato, ora lo certifica la conferenza ufficiale di Cannes 79, in programma dal 12 al 23 maggio: per ora non c’è Nanni Moretti come si sperava con Succederà stanotte, m ... repubblica.it Maestri per Cannes, da Almodovar a Farhadi(di Francesca Pierleoni) (ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il programma ufficiale della 79/a edizione del Cannes Film Festival sarà annunciato dal delegato generale Thierry Fremaux solo il 9 aprile, ma come ogn ... msn.com