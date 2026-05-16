Cannes 79 | John Travolta riceve la Palma onoraria alla carriera

Ieri, 15 maggio, durante il festival di Cannes, l’attore John Travolta ha ricevuto la Palma d’Onore alla carriera. La cerimonia si è svolta in presenza di pubblico e stampa, con applausi e riconoscimenti per le sue interpretazioni cinematografiche. La premiazione ha avuto luogo in una delle giornate dedicate alle celebrazioni dei professionisti del cinema, con il pubblico che ha mostrato entusiasmo e affetto nei confronti dell’attore.

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Ieri 15 maggio il grande attore John Travolta viene osannato a ragion di merito dal pubblico di Cannes. La 79esima edizione vede il suo debutto alla regia con grande entusiasmo di pubblico e critica. L’attore, in veste di regista, riceve la Palma onoraria prima della prima mondiale del suo film. Tra gli applausi scroscianti. John Travolta partecipa alla proiezione di “Karma” durante la 79ª edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals il 15 maggio 2026 a Cannes, Francia. Il direttore del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, ha consegnato a sorpresa a John Travolta, due volte candidato all’Oscar, una Palma d’oro onoraria prima della prima mondiale del suo film d’esordio alla regia, Propeller One-Way Night Coach. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cannes 79: John Travolta riceve la Palma onoraria alla carriera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d'oro d'onore Sullo stesso argomento John Travolta premiato a sorpresa a Cannes 2026 con una Palma d'oro onorariaLa star del cinema, al festival per presentare il suo film Propeller One-Way Night Coach, ha ricevuto inaspettatamente il prestigioso riconoscimento. Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore(Adnkronos) – Palma d'oro d'onore a sorpresa per John Travolta, consegnata dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux poco prima... Prima locandina per il debutto alla regia di John Travolta 'Propeller One-Way Night Coach' - Basato sul libro di Travolta del 1997, segue un giovane appassionato di aviazione in un volo attraverso il paese con sua madre verso Hollywood che si trasforma in un reddit Ci manca il romanticismo della speranza, John Travolta premiato con la Palma d’onore a CannesStanding ovation per il debutto alla regia dell’attore americano con Volo notturno per Los Angeles. Dopo la proiezione, la sorpresa della Palma d’oro d’onore e il racconto nostalgico di un’epoca ... ilfattoquotidiano.it Cannes 2026, John Travolta illumina il red carpet con la figlia Ella Bleu: il pilota di aerei (nella vita reale) premiato al FestivalIl festival di Cannes accoglie Volo notturno per Los Angeles e il suo regista John Travolta con la Palma d'Onore ... libero.it