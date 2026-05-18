Cane ingerisce un’esca e si sente male | scatta l’allerta in paese

In un paese vicino, la Polizia locale ha trovato alcune esche sospette ai piedi di un albero lungo il marciapiede di via Delle Polentine, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino. Poco dopo, un cane che aveva ingerito una di queste esche ha manifestato problemi di salute, portando all’attivazione di un allarme tra i residenti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la provenienza delle esche e la presenza di eventuali rischi per gli animali e le persone.

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