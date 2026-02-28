Missili dall’Iran verso Israele | scatta l’allerta in tutto il Paese

L’Iran ha lanciato missili in direzione di Israele, portando all’attivazione dell’allerta in tutto il paese. L’Idf ha diffuso un comunicato in cui invita la popolazione a rifugiarsi e adottare le precauzioni necessarie. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali vittime o danni causati dall’attacco. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza delle autorità israeliane.

L’Iran ha lanciato missili in direzione di Israele, facendo scattare immediatamente lo stato di massima allerta. A comunicarlo sono state le Forze di difesa israeliane (Idf) attraverso un messaggio diffuso su X, nel quale la popolazione è stata invitata a raggiungere tempestivamente i rifugi. L’avviso è arrivato mentre i sistemi di difesa venivano attivati per intercettare i vettori in arrivo, in un clima di forte tensione. Poco dopo il primo annuncio, l’Idf ha segnalato una seconda ondata di missili, confermando un’escalation dell’attacco. Nel frattempo, le sirene d’allarme hanno risuonato non solo in Israele ma anche in Giordania, segno di un coinvolgimento dell’area più ampio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

