Campobasso madre e figlia morte avvelenate | nuovo sopralluogo della polizia a casa di Gianni Di Vita

A Campobasso, la polizia ha effettuato un nuovo sopralluogo nell'abitazione di un uomo coinvolto nell'inchiesta sulla morte di una madre e di una figlia, avvenute nelle scorse settimane. Antonella Di Ielsi, di 50 anni, e la sua figlia Sara, di 15 anni, sono state trovate senza vita, con sospetti di avvelenamento. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

CAMPOBASSO – Si attendono novità nell’inchiesta sul caso di Antonella Di Ielsi, 50 anni e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia morte a Campobasso subito dopo Natale 2025 per un avvelenamento da ricina. La Procura di Larino che coordina le indagini, ha stabilito che domani, 4 maggio 2026, la polizia si recherà di nuovo presso la casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, in provincia di Campobasso, per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet, chiavette usb) appartenuti alle due vittime. Tra le novità dell’inchiesta anche il fatto che Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne, è stato nuovamente sentito dagli agenti della Squadra mobile, in qualità di persona informata sui fatti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Panoramica sull’argomento

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