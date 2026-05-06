Le forze dell'ordine stanno concentrando le indagini sul duplice omicidio di madre e figlia avvenuto a Pietracatella, nel Campobasso. Gli investigatori della Squadra Mobile, sotto la supervisione della Procura di Larino, stanno analizzando le testimonianze e i reperti trovati sulla scena del crimine. Al momento, l’ipotesi principale riguarda un avvelenamento con ricina preparata in casa, e le verifiche sono mirate a chiarire i dettagli dell’accaduto.

CAMPOBASSO – Si stanno concentrando all’interno della cerchia familiare le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura di Larino, sul duplice omicidio di Pietracatella. In queste ore le verifiche riguardano i rapporti più stretti di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, con almeno cinque persone che avrebbero avuto contatti diretti nei giorni precedenti alla morte. Gli investigatori privilegiano al momento l’ipotesi che la ricina che ha provocato la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, sia stata prodotta artigianalmente attraverso la lavorazione dei semi di ricino.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: indagini concentrate nella cerchia familiare. Ipotesi ricina fatta in casa

GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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