A Campobasso si sono svolti nuovi interrogatori in questura legati all’indagine sulla morte di una madre e di sua figlia, avvenute tra il 27 e il 28 dicembre a Pietracatella. La vicenda riguarda l’avvelenamento con la sostanza chiamata ricina. La polizia sta approfondendo le circostanze di quanto accaduto, mentre proseguono le verifiche sulla dinamica e le persone coinvolte.

Nuova giornata di interrogatori in Questura a Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Pietracatella, dove Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte tra il 27 e il 28 dicembre. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal capo Marco Graziano e dalla Procura di Larino guidata da Elvira Antonelli, stanno ascoltando anche oggi parenti e conoscenti delle vittime come persone informate sui fatti nell’ambito del fascicolo di indagine con l’ipotesi di duplice omicidio mediante avvelenamento. Ieri padre e figlia vittime sentiti per ore, ascoltata anche cugina. Ieri le audizioni si sono protratte per oltre 13 ore, dalle 10 fino alle 23. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia avvelenate con la ricina: nuovi interrogatori

Campobasso: madre e figlia non morirono intossicate, furono avvelenate con la ricinaAGI - Mamma e figlia morirono in ospedale a Campobasso, ma non a seguito di un'intossicazione alimentare, bensì per avvelenamento.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, indagini su due cene e un pranzoIl veleno che avrebbe ucciso madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso in Molise, avrebbe agito velocemente.

Mamma e figlia morte avvelenate: si cerca la ricina nel sangue del marito - Ore 14 del 02/04/2026

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Campobasso, nel sangue del marito sopravvissuto nessuna traccia di ricina: il malore dopo la cena dell'antiviglia e i prossimi interrogatori; Campobasso, non era stata un’intossicazione, ma un duplice omicidio: madre e figlia sono state avvelenate con la ricina a Natale.

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Madre e figlia avvelenate da ricina a Campobasso, interrogatorio fiume per il padre e la figlia: Soffro, ma sono tranquillissimoGli inquirenti hanno sentito anche un'altra familiare che la ragazza sopravvissuta chiama affettuosamente zia ... affaritaliani.it

Morte avvelenate, al via nuova giornata di interrogatori a Campobasso. Il fascicolo per ora resta senza indagati. Relazione finale da Pavia attesa entro 10 giorni #ANSA x.com

Morte avvelenate, al via nuova giornata di interrogatori a Campobasso. Il fascicolo per ora resta senza indagati. Relazione finale da Pavia attesa entro 10 giorni #ANSA - facebook.com facebook