A Campobasso sono in corso indagini dopo la morte di una madre e di una figlia, trovate entrambe senza vita. Le autorità stanno verificando se il decesso sia dovuto a un avvelenamento, con un’ipotesi che riguarda la presenza di ricina nell’acqua. Tra le persone coinvolte ci sarebbero tensioni familiari, in particolare tra una delle vittime e una parente. Le indagini continuano per chiarire le cause di quanto accaduto.

CAMPOBASSO – Ci sarebbero anche alcune tensioni familiari, tra una delle vittime e una parente, al centro delle indagini che la squadra Mobile di Campobasso sta conducendo ormai da mesi sulla morte di Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina a dicembre 2025. Gli inquirenti starebbero scandagliando anche le vite private delle persone coinvolte, alla ricerca di eventuali relazioni sentimentali passate. Proseguono senza sosta in Questura a Campobasso gli interrogatori di persone informate dei fatti, amici e parenti delle vittime. La procura di Larino ha inoltre affidato un nuovo incarico al Centro Antiveleni di Pavia sul caso delle due donne di Pietracatella.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: indagini concentrate su tensioni familiari. Ipotesi ricina sciolta nell’acqua

Campobasso, madre e figlia morte dopo cena in famiglia - 1mattina News 29/12/2025

Notizie correlate

Madre e figlia avvelenate a Campobasso, l’ipotesi della ricina sciolta nell’acqua durante la cena del 23 dicembreLa ricina che ha causato l'avvelenamento e la morte di Antonella Di Vita, 50 anni, sua figlia Sara, 15 anni, a Campobasso, potrebbe essere stata...

Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accadutoChi sono le vittime Antonella Di Ielsi Antonella era la moglie di Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco Pd di Pietracatella, il paese dove...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Madre e figlia morte a Campobasso, intossicate con la ricina. Sequestrato telefonino della prima figlia; Morte avvelenate, oggi accertamenti sul telefono di Alice Di Vita; L’intossicazione da ricina di madre e figlia morte a Campobasso è confermata.

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: indagini concentrate su tensioni familiari. Ipotesi ricina sciolta nell’acquaCi sarebbero anche alcune tensioni familiari, tra una delle vittime e una parente, al centro delle indagini che la squadra Mobile di Campobasso sta conducendo ormai da mesi sulla morte di Antonella Di ... firenzepost.it

Campobasso, madre e figlia avvelenate: indagini anche su tensioni tra parentiProseguono senza sosta le indagini sul giallo della ricina di Pietracatella. La Squadra Mobile di Campobasso sta scandagliando anche possibili tensioni familiari tra una delle vittime e una parente, ... msn.com

: ' A Campobasso un 21enne addetto alla sicurezza di un locale, ha denunciato un gruppo di ragazzi di origine nordafri - facebook.com facebook

Emergono nuove ipotesi sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia decedute a dicembre a Pietracatella (Campobasso) a causa dell’avvelenamento con la ricina. Secondo gli specialisti dell’ospedale Cardarelli, la sostan x.com