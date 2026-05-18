Campobasso | il Prof Fratangelo svela i segreti per restare giovani

Il Professor Fratangelo ha condiviso alcune indicazioni pratiche per mantenere l’autonomia con il passare degli anni. Durante un evento a Campobasso, ha spiegato che abitudini quotidiane come l’attività fisica regolare, una dieta equilibrata e il mantenimento di rapporti sociali sono fondamentali. Ha anche sottolineato l’importanza di controlli medici periodici e di evitare comportamenti a rischio. La conversazione si è concentrata sulla prevenzione e sulla cura del proprio benessere in età avanzata.

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