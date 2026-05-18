Campobasso | il Prof Fratangelo svela i segreti per restare giovani
Il Professor Fratangelo ha condiviso alcune indicazioni pratiche per mantenere l’autonomia con il passare degli anni. Durante un evento a Campobasso, ha spiegato che abitudini quotidiane come l’attività fisica regolare, una dieta equilibrata e il mantenimento di rapporti sociali sono fondamentali. Ha anche sottolineato l’importanza di controlli medici periodici e di evitare comportamenti a rischio. La conversazione si è concentrata sulla prevenzione e sulla cura del proprio benessere in età avanzata.
? Domande chiave Quali abitudini quotidiane garantiscono davvero l'autonomia con l'avanzare dell'età?. Come possono i prodotti stagionali influenzare la nostra longevità?. Perché il benessere individuale incide sulla tenuta sanitaria di Campobasso?. Cosa lega concretamente la gestione del buonumore alla salute fisica?.? In Breve Appuntamento martedì 19 maggio ore 18:15 presso la Bibliomediateca Comunale di Via Roma.. L'incontro si svolge presso l'ex Casa della Scuola all'interno della rassegna Vivere con Cura.. Strategie includono dieta mediterranea, uso di erbe e controllo del peso per la longevità.. L'iniziativa mira a ridurre la fragilità sociale e il carico sulle strutture sanitarie locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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