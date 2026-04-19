Durante la quindicesima Assemblea Nazionale ANCI Giovani, a Napoli, centinaia di amministratori con meno di trentacinque anni hanno partecipato a un confronto. Dall’evento è emerso che l’80% dei giovani intervistati desidera rimanere nel proprio territorio, anche se si evidenzia un rischio di fuga. L’incontro ha visto confrontarsi giovani amministratori provenienti da diverse realtà locali italiane.

A Napoli si è concluso il confronto tra centinaia di amministratori sotto i trentacinque anni durante la quindicesima Assemblea Nazionale ANCI Giovani. Tra i rappresentanti della Basilicata, Samuele Grippa, assessore del Comune di Bella e coordinatore provinciale di Potenza per Progetto Civico Italia, ha partecipato ai lavori insieme a una delegazione di giovani decisori locali per discutere le direzioni del governo territoriale. La sfida tra ambizione locale e rischio emigrazione. I numeri presentati durante l’incontro attraverso l’indagine Ipsos Doxa delineano un quadro sociale complesso per le nuove generazioni. Sebbene l’80% dei giovani esprima la volontà di dedicare tempo e proprie capacità al proprio territorio, esiste un timore concreto che colpisce quasi 7 persone su 10 ogni dieci: lo spettro della migrazione forzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ANCI Giovani: l’80% dei giovani vuole restare, ma il rischio è la fuga

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